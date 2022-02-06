Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Haberler - İHA 06.02.2022 - 09:16
Sivas'ın Gürün ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Hakim Özkır yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Malatya karayolunun Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.
Yaralılardan bazıları Gürün Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.