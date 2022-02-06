Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen oobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.

Haberler - İHA 06.02.2022 - 09:16

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

İlişkili Haberler

Sakarya'da düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

Sakarya'da düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

'ın Gürün ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Hakim Özkır yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Malatya karayolunun Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.

Yaralılardan bazıları Gürün Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...