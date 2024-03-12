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Siverek’te elektrik panosu bomba gibi patladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu.

Siverek’te elektrik panosu bomba gibi patladı

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde mahalleye enerji veren panosu yanmaya ve art arda bomba gibi patlamaya başladı.

MAHALLEDE KORKULU ANLAR YAŞANDI

Yangın sonrası kulakları sağır eden patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri arasında korkulu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle mahalle karanlığa gümüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, enerjinin kesilmesinden sonra itfaiye yangına müdahale etti.

Tamamen yanan pano nedeniyle 10. sokak elektriksiz kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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