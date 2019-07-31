İlişkili Haberler ÖSYM'nin zorlu siyam ikizleri sınavı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamadı.



Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle dikkat çeken ikizler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanını geçemeyince tercih yapamadı. Sınav sonuçlarına göre siyam ikizlerinden Ayşe 141, Sema ise 140 puan aldı. 150 puan barajını aşamayan ve sınav dönemi hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklayan ikizler, sonuçlarla büyük üzüntü yaşadı.



"SENEYE TEKRAR GİRECEKLER"



Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu toplantısında Siyam ikizlerinin sınav olma şekillerine itiraz ederek ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar'a "İkisinin aynı yerde okuması lazım" talebinde bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Siyam ikizleriyle ilgili, “Puanları düşük, barajı aşamadılar. Seneye inşallah iyi hazırlanıp, tekrar girecekler. Biz de verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğiz. Yeni dönemde de YÖK Başkanlığı ile temas kuracağım tek sayılıp, ortak sınav yapmaları ve tek bir kağıt olması konusunda... Hukuki yönden sıkıntıları var ama halletmeye çalışacağız. Okumayı çok istiyorlar, ben de okumalarını çok istiyorum. 'Eğitim şart' diyorlar, çok motiveler. Üzgün değiller. Tekrar sınava girmeyi istiyorlar.



"TAKILDIKLARINI HİSSEDİYORLAR"



"Sınav yaparken iki ayrı kağıt, iki ayrı birey olarak girmişler onun da sıkıntıları olmuş. Tek kağıtta girmelerinde başanları da daha iyi artar. Açık lise mezunu oldukları için sınavla ilgili hiç deneyimleri de yok. Onu da bakanlıktan istedim. Deneme sınavına alınması için bir şeyler yapmalarını talep ettim. Sınava hazırlanarak tekrar girmeyi istiyorlar. İki ayrı birey olarak girmeleri onları çok zorlamış. Birbirlerini hissediyorlar, takıldıklarını hissediyorlar. Bakamıyor, yardım edemiyor ama ikizinin 'sıkıntı çektiğini hissettim' diyor. Yardım edememekten dolayı tedirgin oluyorlar. Ayrı birey gibi davranmaları kolay değil" dedi.

