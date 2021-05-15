Siyasette gündem yeni anayasa

Siyasi partilerin gündeminde yeni anayasa çalışmaları var.



AK PARTİ'NİN ANAYASA ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ



MHP teklifini açıkladı, AK Parti'de çalışmalar son aşamaya geldi. CHP ve İYİ Parti ise çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak için gün sayıyor.



MHP'NİN 100 MADDELİK ÖNERİSİ AK PARTİ TARAFINDAN İNCELENİYOR



MHP çalışmasını "Yüzüncü yılda 100 maddelik anayasa önerisi" başlığı ile duyurdu. Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından açıklanan teklif, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha da güçlenmesi için yapılması gereken düzenlemeleri içeriyor. MHP'nin çalışması aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.



AK Parti ise MHP'nin teklifi sonrasında çalışmalarını hızlandırdı. Bir taraftan MHP'nin 100 maddelik önerisi inceleniyor, diğer taraftan da bağımsız olarak yürütülen çalışmaya son şekli veriliyor.



KILIÇDAROĞLU: İTTİFAKA SUNULMAK İÇİN 150 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADIK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Halk TV'de katıldığı programda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.



İttifak ortakları ve ittifaka katılmak isteyen partilere sunulmak üzere 150 sayfalık rapor hazırladıklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, “Biz bunu 1,5 sayfada maddeler haline dönüştüreceğiz. Daha sonra ilkeler konusunda kendi aramızda tartışacağız. Sonra liderler bazında bunlar imzaya açılır” dedi.



İYİ PARTİ DE ÖNERİSİNİ AÇIKLAYACAK



İYİ Parti'de de çalışma yine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için hazırlıklar tamamlandı.



Çalışmanın ayrıntılarını Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 26 Mayıs Çarşamba günü yapacağı grup toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.

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