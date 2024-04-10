Siyasette sandık polemiği: Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye yanıt

Özgür Özel, “Sandık meselesi önemli. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa, demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur.” ifadelerini kullandı.



“Bu ülke sandıkta kurulmadı demek, dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim.” şeklinde konuşan CHP lideri, “Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur.” dedi.

NE OLMUŞTU? MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Van kararını eleştirmiş, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın hukuken seçime girmesinin yanlış olduğunu söylemişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir.” açıklamasını da eleştiren Bahçeli, “Bunu diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır.” Şeklinde konuşmuştu.