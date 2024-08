Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.



YILMAZ: YENİ ADIMLAR ATMA KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayan Yılmaz, Malazgirt'ten Otlukbeli'ye, Mercidabık'tan Mohaç'a Türk ordusunun ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere, 30 Ağustos'ta bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.



Yılmaz, Türk milletine bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in kıymetli üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmetle yad ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.



Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."



KURTULMUŞ: YEGANE DAYANAĞIMIZ VE İLHAM KAYNAĞIMIZDIR



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:



"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.



30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."



YERLİKAYA: ÜLKEMİZİN TEMEL HARCIDIR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." sözlerini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun."



Bakan Yerlikaya, paylaşımında 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan videoya da yer verdi.



TEKİN: BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 30 Ağustos 1922'de nihayetlenmesiyle elde edilen büyük zaferin İstiklal Savaşı'nı bitiren kesin bir "Türk zaferi" kimliğiyle milletin asırlardır her şart altında sürdürdüğü bağımsızlık ve hürriyet kabiliyetinin şanlı bir örneği olarak tarihe geçtiğini belirtti.



30 Ağustos Zaferi'nin, makus talihin yenilerek aydınlık bir gelecek inşa edilen milli bağımsızlığın ufkunu işaret ettiğini kaydeden Tekin, "Bu zaferlerimizle şekillenen bilinci nesilden nesile aktarmak, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



Tekin, mesajında şunları kaydetti:



"Dünyanın büyük krizlere sahne olduğu bir dönemden geçiyoruz. Başta Filistinli kardeşlerimizin uğradığı haksızlık, bizlere bir kez daha kudretli bir devletin ehemmiyetini işaret ediyor. Biz her 30 Ağustos'ta bağımsızlık mücadelesi tecrübemizle mağdur olan her millete sahip çıkmak, elimizden gelen desteği onlara vermekle sorumlu bir milletin evlatları olduğumuzu biliyoruz.



Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok hain saldırıyı püskürtmüş, nice zorlukların üstesinden gelmiş bir millet olduğumuzu unutmadan müreffeh ve aydınlık geleceğimize duyduğumuz inançla birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimizin zeminini oluşturan bu zaferler, gençlerimizin yüreklerini ve akıllarını ulusal bir şuurla besleyerek çok daha büyük hedeflere ve aydınlık ufuklara bakmalarını sağlayacak."



30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Tekin, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordunun tüm şehitlerini rahmetle andı.



ERSOY: EN ŞANLI ZAFERLERİNDEN BİRİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlık ruhunun ve sarsılmaz azminin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Ersoy, bu kutlu zaferin, tüm zorluk ve yokluklara karşı Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destanın en parlak sayfaları arasında yer aldığını vurguladı.



Bakan Ersoy, mesajında, "Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi güçlendirecektir." ifadesine yer verdi.



Bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Ersoy, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını aktardı.

ÖZEL: SAYGIYLA VE MİNNETLE ANIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



DERVİŞOĞLU: TEM YUMRUK OLDUĞU ŞANLI VAROLUŞ DESTANIMIZ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

KARAMOLLAOĞLU: RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."