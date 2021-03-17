Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde önceki gün saat 18.10 sıralarında eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin (15) kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.



İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu.Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. (25) tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADINA ŞİDDETE HAYIR MESAJI PAYLAŞTI

Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

KADIN CİNAYETLERİ SALGINDA BİLE DURMADI