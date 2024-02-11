Sobaya dökülen benzin iş yerini küle çevirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobaya yanlışlıkla benzin dökülmesi sonucunda bir tamirhane yandı. Yyangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Sobaya dökülen benzin iş yerini küle çevirdi

Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobaya dökülen benzin iş yerini küle çevirdi - 1

İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.﻿

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