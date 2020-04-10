Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk

İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından 31 ilde yoğunluk yaşanıyor.



Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzun kuyruklar oluşturdu.



Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.



Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu.