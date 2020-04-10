Sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 23:36

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SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

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İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından 31 ilde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu.

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