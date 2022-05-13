Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Berat yaralandı

Ordu'da 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Siteler Caddesi’nde meydana geldi. Babası ve kardeşleriyle eve doğru yaya olarak giden Berat Erdoğdu, başıboş 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşen küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Babası ve vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berat Erdoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaburgasında sıyrıklar oluşan Erdoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan köpekler, belediye ekiplerince yakalayarak barınağa götürüldü.



"İNSANLARIN YARDIMIYLA KURTULDUM"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Berat Erdoğdu, "Çarşıda gezerken 3 tane köpek bize saldırdı. Köpeklerle boğuşurken beni kalçamın üst kısmından ısırdı. İnsanların yardımıyla kurtuldum. Babam daha sonra polisi ve ambulansı aradı. Ambulans beni hastaneye götürdü" dedi.

"BÜTÜN KÖPEKLERİ TOPLASINLAR"



Asabi köpeklerin toplatılmasını isteyen Şükrü Erdoğdu, “Ben çarşıda çocuklarımla geziyordum. Köpekler yerde yatarken bir anda çocuğuma saldırdı. Çocuğumun sol tarafını köpekler ısırdı. Her 3 günde bir aşı vurduracağız. Yetkililere buradan sesleniyorum; bütün köpekleri toplasınlar. Bu köpekleri toplamazlarsa aralarındaki asabi köpekleri alsınlar. Bana da saldırdılar ben kendimi korudum” ifadesini kullandı.



"MEYDAN SOKAK HAYVANLARINA KALDI"



Mahalle Muhtarı Tarık Set, son günlerde köpek ısırma olaylarında artış yaşandığını belirterek, "Pandemi döneminde yaklaşık 2 yıldır sokaklar boşalınca meydanların sokak hayvanlarına kaldığını düşünüyorum" dedi.



Mahallede oturan Nazan Kahraman ise, "Benim engelli çocuğum var. Köpek sesinden uyku uyuyamıyor. Belediyeyi, polisleri arıyorum, ‘bir şey yapamıyoruz’ diyorlar" diye konuştu.