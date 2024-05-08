Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

Adana'da Mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda Demir ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı.

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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