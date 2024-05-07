Sokak ortasında dehşet! Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı

Antalya'da eski eşini başka biriyle gören Erkan Ozan, çıkan tartışmada eski eşini 15 yerinden, birlikte gördüğü kişiyi ise 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İfadesinde Ozan, eski eşiyle yeniden barışmak istediğini ve başka bir erkekle görünce ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söyledi.

Sokak ortasında dehşet! Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı - 1

'nın Serik ilçesinde, dün saat 21.00 sıralarında Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı.

Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkan Ozan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan Ozan adliyeye getirilişi sırasında Polis Çevik Kuvvet ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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