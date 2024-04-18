Sokaktaki tartışmada kan aktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



Polis, Mehmet P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.