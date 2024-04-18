Sokaktaki tartışmada kan aktı

Kayseri'de Mehmet P., tartıştığı Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sokaktaki tartışmada kan aktı

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın önünde Mehmet P. ile Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet P., önce park halindeki otomobile taşla zarar verdi, ardından da Abdul Shaid Zahin’i bıçaklayarak kaçtı.

Sokaktaki tartışmada kan aktı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, Mehmet P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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