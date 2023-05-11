Soma şehitleri facianın 9. yılında dualarla anılacak

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 9'uncu yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından 13 Mayıs'ta Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, 9 yıl önce sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yasa boğan kazayı ve hayatını kaybeden madencileri unutmayacaklarını belirterek, şehit madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehirde hemen hemen herkesin kazadan doğrudan ya da dolaylı etkilendiğini dile getiren Tulup, "Ama sağ olsun hükümetimiz, devletimiz, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, yurt dışından da dahil acımızı paylaşmak için hep yanımızda oldu, bize büyük destek ve katkı verdi." dedi.

Tulup, kazadan sonra madencilik sektöründe çalışma şartlarıyla ilgili köklü değişiklikler olduğunu aktararak, "İş güvenliği çok daha öne çıktı. Temennimiz, isteğimiz bir daha böyle kazaların yaşanmaması. Tüm iş yerlerimiz bu konuda büyük hassasiyetle çalışıyor. Biz de bunun yakından şahitliğini yapıyoruz. Ziyaretlerimizde iş güvenliğine ne kadar önem verildiğini görüyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Maden kenti, enerji kenti Soma’da da bu madenler olduğu sürece madencilik sektörü devam edecek." diye konuştu.



"SOMALI MADENCİLER VEFASINI GÖSTERDİ"

Somalı madencilerin ve ailelerinin 9 yıl önceki kazadan sonra kendilerine verilen desteği unutmadığını belirten Tulup, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illere yardıma koşarak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bu vefayı göstermeye gayret ettiklerini söyledi. Tulup, şöyle devam etti:

"13 Mayıs 2014'te tüm Türkiye bize yardıma geldiği gibi bizim madenci kardeşlerimiz de depremde bu kez kurtarıcı oldular, enkazın altına kalan kardeşlerimizi çıkarmak için uğraş verdiler, gayret sarf ettiler. Somalı madenciler, vefasını gösterdi, büyük bir özveriyle çalıştı. Bu sefer de biz Soma olarak, kurtarma ekiplerimizle deprem bölgesine yoğun çalışmalar yaptık. Ben buradan madenci kardeşlerimize, kurtarma ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."