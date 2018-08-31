Son dakika haberi!

Suriye ordusunun olası İdlib operasyonuyla ilgili ABD'den açıklama geldi. Operasyonun çatışmaları tırmandıracağı uyarısı yapıldı.



Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı. Pompeo, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon düzenlemesinin, durumu daha da tehlikeli bir hale getireceğini belirtti.

"Amerika Birleşik Devletleri, bunu zaten tehlikeli çatışmanın tırmandırılması olarak görüyor" dedi. Pompeo, olası operasyona destek veren Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u da eleştirdi. İdlib'teki 3 milyon Suriyeli'nin operasyondan etkileceğine dikkat çeken Pompeo "bu iyi değil. Dünya izliyor" uyarısı yaptı.

