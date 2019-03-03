Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş adamları, AK Parti yönetimi, MHP yönetimi, Meclis üyeleri, Meclis üyesi adayları, aday adayları ve akil insanlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.
"Kahramankazan her zaman devletin ve milletin yanında oldu" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "31 Mart'ta zillet ve illet ittifakında olanlar kaybedecek" şeklinde konuştu.
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