SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİ EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA



Depreme ilişkin açıklama yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?