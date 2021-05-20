SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyircisiz maçlar için açıklama

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bu sezon da maçlar seyircisiz oynandı.

Bu durumla ilgili bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.