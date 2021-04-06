SON DAKİKA: Diyanet İşleri'nden 'Teravih namazı' kararı (Aşı olmak orucu bozar mı?)

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' dedi.

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:

''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."