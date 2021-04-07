SON DAKİKA HABERİ... 11 ilde DAEŞ operasyonu: 27 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: Osmaniye merkezli 11 ilde düzenlenen DAEŞ operasyounda eylem hazırlığındaki 27 zanlı gözaltına alındı.

07.04.2021 - 09:42

SON DAKİKA HABERİ... 11 ilde DAEŞ operasyonu: 27 gözaltı

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Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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