SON DAKİKA HABERİ: 28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 generalin cezalarını kaldırdı.



Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu, 87 yaşındaki Kılıç ve 75 yaşındaki Deniz için "kocama hali" raporu vermişti.

İki eski generalin yanı sıra çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Osman Kartal isimli mahkum da sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski Korgeneral Vural Avar, demans hastalığı nedeniyle 22 Aralık 2022'de tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.