SON DAKİKA HABERİ: 2'si Kırmızı Bülten'le aranan 3 örgüt lideri yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"THOMAS JOSEF KONRAD: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,



JİNKİNG PENG: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,



DANIEL ALEXANDER MULLER: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda,



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen “KAFES-21” operasyonlarıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.