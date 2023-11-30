SON DAKİKA HABERİ: 46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu

SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 91 kişiye adli işlem, 43 kişiye ise idari işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu.

SON DAKİKA HABERİ: 46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel-3 operasyonları hakkında bilgi verdi. 

Yerlikaya paylaşımında, "278 adrese arama yapıldı, 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20.825.351 TL idari para cezası uygulandı. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi." dedi. 

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