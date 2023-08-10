SON DAKİKA HABERİ: 57 ile vali atandı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla 57 ile vali ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre yeni atanan valiler şöyle;

Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.



AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.



Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atanırken yerine Hulusi Şahin atandı



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.



Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu.

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