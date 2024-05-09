Mersin'de yasa dışı silah operasyonu

Mersin'de polisin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalanırken çok sayıda ruhsatsız tabanca, namlu, kabza, sürgü ve tetik tertibatı ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı silah operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada polis 34 yaşındaki D.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 34 namlu, 8 sürgü, 6 tetik tertibatı, 22 kabza, 12 mermi, 1 kartuş ve silah yapımında kullanılan 20 adet küçük demir parça ele geçirildi. Şüpheli D.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliğine bağlı ekipler de iki şüpheliyi belirledi.

Polisin çalışmasında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K. ve H.K'ye ait iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 mermi ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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