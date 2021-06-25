SON DAKİKA HABERİ: AB'de gündem Türkiye: Gümrük Birliği için çalışma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: AB zirvesinde gündem maddeleri arasında Türkiye ile ilişkiler de vardı. AB liderlerinin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda teknik çalışmanın başlamasını not ettiği belirtildi.

25.06.2021 - 00:14 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 00:21

SON DAKİKA HABERİ: AB'de gündem Türkiye: Gümrük Birliği için çalışma başlatıldı

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Son dakika haberi!  AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi. 

AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi. 

AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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