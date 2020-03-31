SON DAKİKA HABERİ: Abdurrahim Albayrak bugün taburcu olacak

SON DAKİKA HABERİ: Albayrak, ''14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek'' açıklamasında bulundu.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 16:31

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, 14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum'' açıklamasında bulundu.

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