SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım NTV'nin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 5 gün kaldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

SEÇMEN İTTİFAKLI SEÇİME ALIŞTI MI?

"İttifak meselesi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortaya çıktı. Çünkü yüzde 51+1 seçim kazanmak için asgari bir oran. Küçük partilerin büyük partilerle bir araya gelmeleri hem onların baraj sorununu ortadan kaldırıyor hem de Meclis'te temsil fırsatı doğuruyor. Bu sistemin getirdiği en önemli yeniliklerden biri hem istikrar hem temsilde adaleti sağladı. Oyların yüzde 80-90'ı yerini buluyor.

14 MAYIS SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından milletimiz ve seçmenimizden daha fazla önemseniyor diyebiliriz. İttifaklar netleşince Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz. PKK'nın kadroları birer birer konuşmaya başladı. Onlardan 2 yıl önce de Biden bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ı darbeyle, toplumsal olaylarla indirmek mümkün olmadı bu sefer muhalefetle bir olup düşüreceğiz dedi. Dünyada birçok yayın grubu da sistematik bir kampanya başlattı.

Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi onları neden ilgilendiyor. Dünyada lider kalmadı. Tayyip Erdoğan küresel haksızlıklara BM'de 195 ülkenin başkanlığında 'daha adil bir BM yapısı mümkündür, Dünya 5'ten büyüktür' diyerek haykırmıştır. Bunlar küresel ülkelerin canını sıkıyor. Sömürdükleri ülkelerin uyanmasını istemiyorlar. Bu onların canını sıkıyor. Son 10 yılda yurt dışında bir tavır değişikliği yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN ERZURUM MİTİNGİNDEKİ TAŞLI SALDIRI

Olay sonrası Vali ve Belediye Başkanını aradım. Sayın İmamoğlu, Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair teşkilatı yazılı bir bilgi veriyor yetkililere, gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor. Aracın üzerinde miting yapmaya karar veriyor. İl Seçim Kurulu ve Valiliğin belirlediği miting alanı var. Oraya gidip yapması isteniyor. 'Yok diyor ben Yakutiye'de burada yapacağım' diyor. Yaparsın yapamazsın derken insanlar akın akın oraya gidiyor ve olaylar çıkıyor.

Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir. Sana neresi deniliyorsa git orda yap, senin ne ayrıcalığın var? Sokaklar bir gerginlik peşşinde değil.

Türkiye'ye haksızlık yapılıyor. Bazı iddialar her seçimde olur, iktidar partisi daha fazla imkan kullanıyor, diğerleri kullanamıyor. Bu her ülkede olur. Bizdeki seçimler bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Uluslararası kuruluşlar 'Türkiye seçim yapmada ve çok yüksek katılımlı seçim yapmada bir numara' dediler.

"İŞGALCİ" İFADESİ

Bu sözü aynen söyledim. İşgalcilerle isitiklal mücadelesi arasında yapılan bir seçimdir deyince kıyamet koptu. Bana tepki gösterdiler. 'Biz işgalci miyiz' dediler. Ben size demedim diye cevap verdim. Türkiye seçime gidiyor. Kandil ne diyor? Diyor ki 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz, faşist Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' diyor. Bu örgütlerin arkasında kim var? Bunların hamisi kimler? ABD ve Avrupa var. PYD/YPG, PKK ismi yıprandığı için ve PKK artık terör örgütü olarak da onlar tarafından da kabul edildiği için terör örgütünü destekliyor olmaktan kurtulmak adına Suriye'de onları yeniden yapılandırdırlar. Orada bir devlet kurdurtmak istiyorlar. Kime karşı bize karşı. Bizim bu konuda başından beri ABD ile anlaşmazlığımız var. Bir türlü ikna edemedik. Bu terör örgütünün arkasındaki güçler bunlar. Biz bunları nereden tanıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin işgal edilmesinden tanıyoruz.

Terör örgütünün onları onları desteklemesi infiale neden oldu. PKK'ya haber gönderdiler. Onlar da seçime kadar sessizliğe gömüldüler. Çatışmasızlık kararı aldılar. HDP PKK'ya sahip çıkıyor. HDP de Millet İttifakı'na destek verdiğini açıklıyor. Bunu kimse aksini söyleyemez.

HÜDA PAR VE YENİDEN REFAH DESTEĞİ

'Terör örgütü Millet İttifakı'nı destekliyor' deyince hemen bu soru ardından otomatik geliyor bize.

Bir kere HÜDA PAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş? Hizbullah ile alakamız yok diye açıkladılar, biz niyet okuyuculuğu mu yapıyoruz. Genel Başkanı çıktı dedi ki 'Bizim Hizbullah ile alakamız yok' bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar aksi ispatlanana kadar. Teröre bulaşmış bir yapıları yok. Söylemlerinde sıkıntı olabilir ama biz onların söylemlerini kabul etmek zorunda değiliz. Kaldı ki 'Türkiye'nin üniter yapısına karşı değiliz, bayrağına karşı değiliz' diyorlar. Anayasanın belirlediği hususlara bizim bir itirazımız yok diyorlar. Öyle diyorlar da bunların kafasında başka şeyler var. Şüpheyle amel olmaz.

SEÇİM SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçimi kazanan için en önemli konu enflasyon olacak. Enflasyon yüzde 43'e geriledi. Bizim hedefimiz enflasyonu birinci yılda yüzde 16'ya çekmek sonrasında da tek haneye düşürmek. Kılıçdaroğlu memurlara en düşük maaş 21 bin 500 TL vaadediyor. Benim beklentim bunun kaynağını açıklaması. Ücretleri artırırken enflasyonu da dikkate almalısınız.

AK PARTİ GENÇLERE NASIL ULAŞACAK?

Gençler AK Parti'ye soğuk bakıyor düşüncesi doğru değil. Gençler kendilerinden daha yaşlıların siyaset şeklini beğenmiyorlar. Onlar dijital çağı takip ediyorlar. Gençlere seçme ve seçilme yaşını kim düşürdü? AK Parti düşürdü. Eğer biz gençlerden korkuyor olsaydık bunu yapmazdık.

Üniversitelerle ERASMUS programı benzeri Türk Devletleri Teşkilatı içinde de var. Türk devletlerinin üye 6 ülkesinde 34 üniversite buna başladı. Buradan gençler oraya, oradakiler de buraya gelecek. Gençlerin Türk dünyasıyla tanışmalarını sağlayacağız. Sanayi dönemini kaçırdık, dijital dönemi kaçırmayacağız."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...