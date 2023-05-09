SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım NTV'nin sorularını yanıtlıyor

Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 5 gün kaldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

SEÇMEN İTTİFAKLI SEÇİME ALIŞTI MI?

İttifak meselesi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortaya çıktı. Çünkü yüzde 51+1 seçim kazanmak için asgari bir oran. Küçük partilerin büyük partilerle bir araya gelmeleri hem onların baraj sorununu ortadan kaldırıyor hem de Meclis'te temsil fırsatı doğuruyor. Bu sistemin getirdiği en önemli yeniliklerden biri hem istikrar hem temsilde adaleti sağladı. Oyların yüzde 80-90'ı yerini buluyor.

14 MAYIS SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından milletimiz ve seçmenimizden daha fazla önemseniyor diyebiliriz. İttifaklar netleşince Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz. PKK'nın kadroları birer birer konuşmaya başladı. Onlardan 2 yıl önce de Biden bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ı darbeyle, toplumsal olaylarla indirmek mümkün olmadı bu sefer muhalefetle bir olup düşüreceğiz dedi. Dünyada birçok yayın grubu da sistematik bir kampanya başlattı.

Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi onları neden ilgilendiyor. Dünyada lider kalmadı. Tayyip Erdoğan küresel haksızlıklara BM'de 195 ülkenin başkanlığında 'daha adil bir BM yapısı mümkündür, Dünya 5'ten büyüktür' diyerek haykırmıştır. Bunlar küresel ülkelerin canını sıkıyor. Sömürdükleri ülkelerin uyanmasını istemiyorlar. Bu onların canını sıkıyor. Son 10 yılda yurt dışında bir tavır değişikliği yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN ERZURUM MİTİNGİNDEKİ TAŞLI SALDIRI

Olay sonrası Vali ve Belediye Başkanını aradım. Sayın İmamoğlu, Erzurum'a esnaf ziyareti için geleceğine dair teşkilatı yazılı bir bilgi veriyor yetkililere, gelince esnaf ziyareti yapmaktan vazgeçiyor. Aracın üzerinde miting yapmaya karar veriyor. İl Seçim Kurulu ve Valiliğin belirlediği miting alanı var. Oraya gidip yapması isteniyor. 'Yok diyor ben Yakutiye'de burada yapacağım' diyor. Yaparsın yapamazsın derken insanlar akın akın oraya gidiyor ve olaylar çıkıyor.

Bunu onaylayamayız ama bu nasıl gelişti. Doğal tepki midir? Nedir? Bu açığa çıkacaktır. Ancak sorumluluk sahibi siyasetçilerin de kurallara uyması gerekir. Sana neresi deniliyorsa git orda yap, senin ne ayrıcalığın var? Sokaklar bir gerginlik peşşinde değil.

Türkiye'ye haksızlık yapılıyor. Bazı iddialar her seçimde olur, iktidar partisi daha fazla imkan kullanıyor, diğerleri kullanamıyor. Bu her ülkede olur. Bizdeki seçimler bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Uluslararası kuruluşlar 'Türkiye seçim yapmada ve çok yüksek katılımlı seçim yapmada bir numara' dediler.

"İŞGALCİ" İFADESİ

Bu sözü aynen söyledim. İşgalcilerle isitiklal mücadelesi arasında yapılan bir seçimdir deyince kıyamet koptu. Bana tepki gösterdiler. 'Biz işgalci miyiz' dediler. Ben size demedim diye cevap verdim. Türkiye seçime gidiyor. Kandil ne diyor? Diyor ki 'Biz Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz, faşist Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' diyor. Bu örgütlerin arkasında kim var? Bunların hamisi kimler? ABD ve Avrupa var. PYD/YPG, PKK ismi yıprandığı için ve PKK artık terör örgütü olarak da onlar tarafından da kabul edildiği için terör örgütünü destekliyor olmaktan kurtulmak adına Suriye'de onları yeniden yapılandırdırlar. Orada bir devlet kurdurtmak istiyorlar. Kime karşı bize karşı. Bizim bu konuda başından beri ABD ile anlaşmazlığımız var. Bir türlü ikna edemedik. Bu terör örgütünün arkasındaki güçler bunlar. Biz bunları nereden tanıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin işgal edilmesinden tanıyoruz.

PKK'ya haber gönderdiler. Onlar da seçime kadar sessizliğe gömüldüler. Çatışmasızlık kararı aldılar. HDP PKK'ya sahip çıkıyor. HDP de Millet İttifakı'na destek verdiğini açıklıyor. Bunu kimse aksini söyleyemez.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...