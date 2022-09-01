SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun KHK mesajına tepki

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Sayın Büyükekşi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır. Sayın başkana ve TFF'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz.



TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin terörle mücadelesi sürüyor. Etrafımızda bir takım vekalet savaşları yoluyla terörün bütün bir bölgemizin nasıl istikrarsızlaştırılmak için kullanıldığının her gün bir takım yeni yöntemleriyle yeni bileşenleriyle karşı karşıya kalıyoruz. BM sözleşmesinin 51’nci maddesinin verdiği yetkiyle tamamen hukuk temelinde bunu silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız güçlü bir şekilde bu terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Terör örgütlerine, başka bir terör örgütünü bitirmek için destek verenler utansın.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI



Taşınması gereken 22 milyon ton gıda var. Bu, dünyada bir gıda krizinin ortaya çıkmaması için çok önemli. Fakat tüm bunlar yapılırken her zaman olduğu gibi bazıları 'Türkiye Rus ambargosunu deliyor' şeklinde bir kara propaganda ile bütün bu barış süreçlerini sabote etmeye çalışıyor. Burada hedef alınan şey Türkiye değildir, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu müzakereci diplomasiyi devreye sokan ve sonuç alan iradedir. Eğer ortada bir barış ihtimali olacaksa da göreceğiz, Türkiye'nin önderlik ettiği bu inisiyatifler sayesinde barışın taşları döşenecek, barış böyle bir platformun üzerine oturacaktır. Dolayısıyla biz bu Tahıl Koridoru Antlaşması'nda Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumu 'Ambargo deliniyor' şeklinde sunanların barışı istemeyen, barışı sabote etmek isteyen adresler olduğunu görüyoruz. Bu adresleri de not ediyoruz, bunlarla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz.

TÜRK JETLERİNE YUNAN TACİZİ



Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.



Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan’ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standartın ötesinde bir anlam ifade eder.



Yunanistan ile Türkiye arasındaki meseleler, sahada değil masada rahat bir şekilde çözülebilir. Masadan kaçan Yunanistan’dır. Sürekli olarak maksimalist talepleri gündeme getirerek masadaki bütün ilerlemeleri berhava eden ondan sonra tekrar gidip AB’ye yalvarıp tekrar masa kurulmasını isteyen Yunanistan’dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kitlemesi ile çözülecek bir mesele değildir.

MACRON'A TEPKİ



Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron’un, neredeyse Fransa’nın bütün bir dış politikasını sadece Türkiye karşıtlığına ve Erdoğan karşıtlığına indirgemesini ibretle izliyoruz.



Afrika’daki varlığımız hiçbir ülkeye karşı değildir. Afrika’daki varlığımız sadece Afrika’dan yana olmakla tanımlanacak bir tutumdur. Herhangi bir ülkeye karşı olmakla değerlendirilecek bir tutum değildir.

Türkiye’nin en büyük siyasi partisine, 21 yaşına girmiş, bunca zamandır iktidarda olan AK Parti’ye siyasi parti muamelesi yapmayacağız, örgüt muamelesi yapacağız demek dünyanın en büyük faşizan yaklaşımıdır. Yani Avrupa’da bile böyle bir faşist söz duyulmamıştır sanırım.



Buradaki mesele sadece AK Parti meselesi değil, bu tüm siyaset kurumunu, tüm sivil siyaseti hedef alan bir zihniyettir. Bugün buna söyler, yarın başkasına söyler. Ne zamana kadar? Kendi kafasındaki tek parti diktatöryasını kurana kadar.



Milletvekilinin bugüne kadar söylediği her şey yanlış çıktı. Bu arkadaş fazla dizi izliyor sanırım, bunların gerçeklikle ilgili yoktur. Biz resmi bir siyasi partiyiz. Bütün işlerimiz şeffaf.



DOĞU PERİNÇEK'İN SÖZÜ

Baştan aşağıya yanlış bir söz Doğu Perinçek’in sözü. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Peygamber’in tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı bir şey söz konusu olamaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK MESAJI



Bu hem yargısal süreçlere doğrudan siyasetin müdahalesidir hem de FETÖ ile mücadelede CHP açısından bir cari açık yaratır. Burada büyük bir cari açık vardır, bu açık da şudur. FETÖ ile CHP nasıl mücadele edecektir. FETÖ ile mücadele konusunda bu sözlerin oluşturduğu cari açık çok büyüktür. Sayın Kılıçdaroğlu bu açığı nasıl kapatacaktır?"



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