SON DAKİKA HABERİ: ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan NTV'nin sorularını yanıtlıyor

Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 17 gün kaldı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, NTV'den Seda Öğretir'in sorularını yanıtlıyor.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

NEDEN ADAY OLDU?

İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için de aday oldum.

İKİNCİ TURDA RAKİBİNİZ KİM OLUR?

Sayın Erdoğan her zaman yenen taraf oldu. Sayın Erdoğan zorlasa da ben rakibimin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmin ediyorum.

Asıl ana seçim 2-3 yıl sonra olacak. Kim kazanırsa kazansın ben de kazansam böyle olacak. Türkiye ekonomisi mevcut yapıyı kaldıracak durumda değil. Ben de parlamenter sistemden yanayım. Kazanırsam 5 yılda parlamenter sisteme geçilecek.

Net bir milyon normal artışın dışında oy var. 3 milyon insan deprem bölgesinin dışına gitti. Ne kadar hayatını kaybeden insan nüfustan düşüldü. Bunların yerine kimler oy kullancak bilmiyoruz.

Seçim güvenliği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu kendinden çok emin görüyorum sandık güvenliği konusunda. Biz her şeye rağmen sandıklara sahip çıkacağız.

İKİNCİ TURA KALMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağız. Şu an oyunu artıran tek aday benim. Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce partimize danışacağız, bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaylarla da görüşeceğiz.

Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzeri aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız.



Televizyonlar bize çok yer vermiyor. Siz bize yer verdiniz sağolun. Ülkemizde medya üzerinde özgürlüğün olmadığı medya üzerinde baskının olduğunu görüyoruz.

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

Ben kimsenin oyunu bölmek için aday olmadım. O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benimn ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler.

Ben iki şeyi hayal ediyorum. Türk milliyetçilerini bir çatı altında toplamak. Parti kurmak gibi bir düşüncem yok. Ben MHP'ye İYİ Parti'ye Zafer Partisi'ne oy veren Türk milliyetçilerinin oyuna talibim.

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