SON DAKİKA HABERİ: ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan NTV'nin sorularını yanıtladı

Son dakika haberi! 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 17 gün kaldı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci tura kalacak kadar oy alacağı beklentisinde olduklarını belirten Oğan, ikinci tura kalması durumunda rakibin kim olacağının sorulması üzerine, "Sayın Erdoğan zorlasa da rakibimin Sayın Kılıçdaroğlu olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.



Türkiye ekonomisinin ciddi yapısal reformlara ve acı reçetelere ihtiyacı olduğunu söyleyen Oğan, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı seçilirsem birinci 5 yılın sonunda ülkeyi parlamenter sisteme geçireceğim. Çünkü bu sistemle (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) bozulan yapıyı, parlamenter sistemin komisyonlarıyla düzeltemeyiz. Mutlaka başkanlık kararnameleriyle bozulanı yapmak lazım."



Oğan, bu görüşmelerin ardından ikinci turda seçime girecek ittifakın adaylarıyla görüşme yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Milli politikalarda gelin bir protokol yapalım ve milli bir duruş sergileyelim. Bunu sağlıyorsanız size destek vermeye hazırız, diyeceğiz. 'Sağlamayız' derlerse diğeriyle konuşuruz. Onlar da 'Sağlamayız, biz HDP'yi, HÜDA PAR'ı da bırakmayız' derlerse o zaman biz de vatandaşlarımızla oturur yeniden konuşur, değerlendirme yaparız."



Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi vaadinin hukuki altyapısının ne olacağının sorulması üzerine Oğan, "Biz her şeyi hukuk içinde, insan hakları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve kuralları çerçevesinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

NEDEN ADAY OLDU?

"İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum. Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimizin yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için aday oldum."

İKİNCİ TURDA RAKİBİNİZ KİM OLUR?

"Sayın Erdoğan her zaman yenen taraf oldu. Sayın Erdoğan zorlasa da ben rakibimin Kılıçdaroğlu olacağını tahmin ediyorum.

Asıl ana seçim 2-3 yıl sonra olacak. Kim kazanırsa kazansın ben de kazansam böyle olacak. Türkiye ekonomisi ve bu sistem mevcut yapıyı kaldıracak durumda değil. Ben de parlamenter sistemden yanayım. Cumhurbaşkanı seçilirsem birinci 5 yılın sonunda ülkeyi parlamenter sisteme geçireceğim. Çünkü bu sistemle (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) bozulan yapıyı, parlamenter sistemin komisyonlarıyla düzeltemeyiz. Mutlaka başkanlık kararnameleriyle bozulanı yapmak lazım. Altına takoz konmuş bir parlamenter sistem olmaz. Parlamenter sistemdeyiz ama siyasi partiler kanunu 12 Eylül'den kalma. Tek adam rejimini oluşturan bir yapıda. Herkes bundan şikayetçi ancak partilerde de tek adam rejimi var. Kimse bunu konuşmuyor."

SEÇİM GÜVENLİĞİ

3 milyon insan deprem bölgesinin dışına gitti. Ne kadarı hayatını kaybetti ne kadarı nüfustan düşüldü. Bunları bilmiyoruz. Bunların yerine kimler oy kullancak bilmiyoruz. Seçim güvenliği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu kendinden çok emin görüyorum sandık güvenliği konusunda. Bu konuda önlem almalarında fayda var. Biz her şeye rağmen sandıklara sahip çıkacağız."

İKİNCİ TURA KALMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

"Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağım. Şu an oyunu artıran tek aday benim. Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Bu bir seçim eğer olur da ilk turda kaybedersem. Hangi adayı destekleyeceğim konusunda istişareler yapağız.

Her iki ittifaka da her iki adaya da çağrıda bulunacağız. Biz kalamazsak ya Erdoğan - Hüda Par ya da Kılıçdaroğlu - HDP. Sizin HDP'ye ihtiyacınız yok ya da sizin Hüda Par'a ihtiyacınız yok. Gelin milli birlik olalım bunu sağlıyorsanız destek verelim diyeceğiz. Yok biz HDP, Hüda Par'ı bırakmıyoruz derseniz o zaman duruma bakacağız.

Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde 7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzerinde bir oy aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız."

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?



"Ben kimsenin oyunu bölmek için aday olmadım. Ben bizim olanı istedim. O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak başka bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benim ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler. Ben iki şeyi hayal ediyorum. Türk milliyetçilerini bir çatı altında toplamak. Parti kurmak gibi bir düşüncem yok. Ben AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, Zafer Partisi'ne oy veren Türk milliyetçilerinin oyuna talibim."

SIĞINMACILARI NASIL GERİ GÖNDERECEK?

"Biz her şeyi hukuk ve insan hakları çerçevesinde yapacağız. Almanya'da bir kaçak yakalansa ne yapılır hemen sınır dışı edilir. Yakalanan sığınmacılar sınır dışı edilecek. Sığınmacılar nerede kalır, sığınmacı kamplarında. Depremzedelerden boşalan konteynerlerden sığınmacı kampları oluşturacağız. Biz kısmı sınırın öte tarafında bir kısmı bu tarafında olacak. Sığınmacıların tamamını oraya yerleştireceğiz. Sığınmacılara birçok hak verilmiş. Hastane bedava, ilaç bedava. Sığınmacılara devlet yardımlarını kaldıracağız. Devletin kurallarını işleteceğiz. Dükkan açıyor vergi vermiyor bu olmaz. Kanunen hiçbir sakınca yok sığınmacılarla ilgili. Sistemi işletince zaten sığınmacıların çoğu burada kalmak istemeyecek. Türkiye'de 250 bin dolara pasaport satılıyor. Türkiye'de vatandaş olmak bu kadar ucuz mu? 2 milyon askerlik tecrübesi olan sığınmacı var. Eline silah verilse orduya dönüşebilecek 2 milyon insan var. Türkiye için bu bir tehdittir. Türkiye'de Türk kadının doğurganlık hızı 1,3. Suriyeli Arap bir kadının doğurganlık oranı ise 2,3. Aynı Suriyeli Arap kadın Türkiye'ye ya da İstanbul'a geldiğinde doğurganlık hızı 5,3'e çıkıyor. Bizim bu meseleye bakışımızın güvenlik, ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları var. Toplum sığınmacıları istemiyor. AK Parti'ye oy veren seçmenlerde istemiyor. Sığınmcıların seyahat özgürlüğünü kısıtlamayacağız. İstediği ülkeye gidebilecek."

SEÇİMDEKİ EKONOMİ VAATLERİ

"İstanbul ranta çok açık bir şehir. Yaklaşık 800 milyar dolar İstanbul'da bir rant ortaya çıkmış. Bir arsa için 5 kata kadar izin çıkmış. Sonra sahibi gidiyor izni çıkarıyor. Arsanın niteliği değişiyor. Bir gecede 500 milyon lira değer artışı oluyor ve tek kuruş vergi vermiyor. Biz bu ülkede rantı bitireceğiz. Ben Türkiye'yi bir çip ve yapay zeka üretim merkezi haline getirmek istiyorum. Biz domatesi kamyon kamyon satalım bir kamyon çip satsak milyon domatesin gelirinden fazla kazanç getirir. 'Faiz neden enflasyon sonuç' ekonomi politikası uygulamazsak ekonomi de düzelir. Türk milleti bugün asgari ücret olarak açlık sınırının altında bir ücret alıyor. 21. yüzyılda asgari ücret alan bir toplumu geleceğe nasıl hazırlayacağız. Biz ülkeyi açlık sınırından alacağız ve refah seviyesine getireceğiz. Çevreyi, ormanları, tarımı koruyup geliştireceğiz. Siyanürle altın aramalar, ormanları yok edip otel kurmalar bizim dönemimizde olmayacak. Yeşil enerjiye ağırlık vereceğiz."

DOĞU TÜRKİSTAN AÇIKLAMASI

"Doğu Türkistan meselesini benim kadar cesurca kimse gündeme getirmedi. Meclis'te konuyu yıllarca savunan tek kişiyim. ABD ile Çin arasındaki rekabete Doğu Türkistan'ı kurban vermeyelim. Ben inanmış bir Turancıyım. 'Doğu Türkistan'da katliam yok' demem mümkün değil."

DIŞ POLİTİKA VİZYONU NE OLACAK?

"Uluslararası arenada biz kendi hakkımız olanı alacağız. Yunanistan'a teslim edilen adaları da kayalıkları da geri alacağız. Bizim dış politikamızın temelinde dış ticaret odaklı bir politika olacak."