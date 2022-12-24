SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar: 250 binden fazla kaçak geçiş engellendi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022'de 250 binden fazla kaçak geçişin engellendiğini söyledi. Akar, 2022 yılında Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Hulusi Akar, "TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar: 250 binden fazla kaçak geçiş engellendi

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Bakanı , 2022 değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi. 

Bakan Akar, sınırların yoğun ve etkili tedbirlerle korunduğunu belirterek, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi. 

Milli Savunma Bakanı, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" diye konuştu.

Hulusi Akar, "Bir kez daha söylüyorum ki TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek" ifadelerini kullandı. 

"YUNANİSTAN HUKUK TANIMIYOR"

Bakan Hulusi Akar, "Yunanistan hukuk tanımıyor. NATO bu şımarıklığa dur demeli artık. Temennimiz Ege ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması. Yunanistan uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli, ders almalı" sözlerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'la birlikte 12 tatbikatın yapıldığını belirterek, 'nin Bakü'ye desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Tahıl anlaşmasıyla 15 milyon tondan fazla mahsülün dünyaya eriştiğini ifade eden Hulusi Akar, "Türkiye'nin olduğu NATO daha güçlü" şeklinde konuştu. 

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