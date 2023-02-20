Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına tepki

AKAR VE KOMUTANLAR İKİNCİ DEPREME YOLDA YAKALANDI



Hatay Havalimanı'nın depremden zarar görerek kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na indiklerinde saatin 11.30'u gösterdiğini anlatan Akar, İncirlik'te de bazı inceleme ve koordinasyon çalışmalarının ardından hava şartlarının helikopter uçuşuna izin vermemesi nedeniyle, kara yoluyla Hatay'a gitmek için hareket ettiklerini bildirdi.



2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesinin saat 13.00’te Nurdağı'na yapıldığı ifade eden Akar, saat 13.24'te Elbistan merkezli ikinci büyük depremin yaşandığını, kendilerinin de bu depreme Hatay'a giderken yolda yakalandıklarını kaydetti.



Depremin meydana geldiği günkü olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların aksadığını ve iletişim ağlarında sıkıntılar yaşandığını da hatırlatan Akar, "Tüm olumsuzluklara rağmen Hava ve Kara Kuvvetlerimizin hava unsurları hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de AFAD'ın ekiplerini istenilen noktalara götürmek için yoğun bir çaba gösterdi." dedi.



Deprem bölgesine personel ve malzeme gönderilmesine yönelik büyük fedakarlıkla hava yardım koridorunun kurulduğuna işaret eden Akar, malzeme götüren hava araçlarının dönüşlerinde yaralı, depremzede ve diğer vatandaşları bölgeden tahliye ettiklerini belirtti.



ABD DAHİL 6 ÜLKENİN HAVA ARAÇLARI TSK EMRİNE TAHSİS EDİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm nakliye uçakları ile genel maksat helikopterlerinin hava yardım koridorunda görev aldığını dile getiren Akar, "Hava yardım koridorunda şu ana kadar 65 uçak, 70 helikopter, İHA/SİHA'larla birlikte toplam 4 bin 662 sorti gerçekleştirildi" bilgisini verdi.



ABD, Endonezya, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar ve Norveç tarafından toplam 5 uçak ve 18 helikopterin tahsis edildiğini dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrine tahsis edilen bu araçlar yardım, destek faaliyetlerinde kullanılıyor" diye konuştu.



Bakan Akar, deniz nakliye koridoruna ilişkin ise "İzmir'den, Aksaz’dan, Antalya’dan İskenderun'a çok sayıda büyük iş makinesi, personel taşıdık. Ayrıca gemilerimiz geri dönüşte bölgedeki yaralılar ve isteyen depremzedelerin de Mersin’e tahliyesini gerçekleştirdi. Bölgedeki gemilerin tamamı teyakkuz halinde, hizmete hazır." ifadelerini kullandı.



Bunun bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdiğini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi kurulduğunu belirten Akar, "Şu ana kadar 5 bin 994 civarında yaralı ve hasta geldi. Onlara gerekli sağlık müdahalesi yapıldı. Buralarda 82 ameliyat gerçekleştirildi. Hatta bu sıkıntılı günlerde bir umut ışığı olarak Hatice Deniz isimli bebeğimiz de TCG Bayraktar gemimizde dünyaya geldi." diye konuştu.



"TSK İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER"



"Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki gösteren Akar, "Bu tartışmalar gerçekleri yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez." ifadelerini kullandı.



Mehmetçiğin deprem bölgesinde nöbet, devriye, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, askeri helikopter ve uçaklarla taşınan depremzedelerden bazılarının TSK'ya ait sosyal tesislerde misafir edildiğini bildirdi.



TSK’ya ait depolardan deprem bölgelerine akaryakıt desteğinin de sağlandığını söyleyen Akar, deprem bölgelerinden 18 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."