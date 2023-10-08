SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İsrail-Filsitin çatışması sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre,, Fidan ve Blinken görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. İki bakan, dün akşam da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde, gündem İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmelerdi. Fidan, dün iki ülke arasında yaşanan gelişmeler sonrası yoğun bir telefon diplomasisi yürütmüş, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran dışişleri bakanları ile görüşmüştü.