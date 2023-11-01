SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ile acil ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, Yunanistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla görüştü
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fidan'ın Gerapetritis ve Safadi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı, acil ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve kalıcı barışın teşkili yönünde atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

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