SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk: EYT ile ilgili her türlü kombinasyonu denedik, hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil
SON DAKİKA HABERİ: . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.
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