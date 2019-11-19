SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk: EYT ile ilgili her türlü kombinasyonu denedik, hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil

SON DAKİKA HABERİ: . Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.

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