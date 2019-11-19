Meclis komisyonunda EYT gerilimi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe mesasi devam ediyor. Komisyonun bugünkü toplantısı tartışmalarla başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması, iktidar ve muhalefet milletvekillerini karşı karşıya getirdi. İşte o görüntüler...

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