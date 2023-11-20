SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yok

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 50+1 şartı ve Ogün Samast hakkında açıklamalarda bulundu.

En uzun yasama yılının kaydedildiği ve yürütmede de 5 yıllık süreyi tamamlayarak yine en uzun yürütmenin görüldüğünü dile getiren Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi; halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, Cumhuriyet'i güçlendiren Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye en uygun, millet iradesinin yürütmeye yansıdığı yagane bir sistem." dedi.

Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş olmadığı da dile getirdi.

YÜZDE 50+1 ŞARTI

Bakan Tunç gazetecilerin "Yüzde 50+1 şartı değişecek mi?" sorusuna da yanıt verirken reform ihtiyacı varsa bundan kaçınılmayacağını sözlerine ekledi.

"Sürekli bir gelişim, değişim reformlarla 21 yıldan bu yana milletimizin huzurunda olduk." diyen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesi tabii ki Meclisimizin takdirindedir. Bu yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir. Meclis'te bunlar mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Yeni anayasa yazılırken değiştirilemez olanlardan sonrakiler oturulup tartışılabilir." dedi.

OGÜN SAMAST

Hrant Dink'i 19 Ocak 2007 yılında öldürdükten sonra 16 yıllık cezasını tamamlayan ve tahliye edilen Ogün Samast hakkında da açıklamalarda bulunan Tunç, "Bu konular yargısal süreçlerle ilgilidir. Son iddianamenin süreciyle ilgili de kamuoyunun bilmediği hususlar var. Yargılama devam ederken konunun terör örgütü hususları tartışıldı. Azmettirenlerle tetikçi 220'de (Türk Ceza Kanunu 220. madde) bahsedilen terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezaları verilmişti. 2016'da darbe girişiminden sonra bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yeni bir soruşturma başladı." dedi.

Tunç, bu kapsamda yargılamanın devam edeceğinin altını çizdi.