SON DAKİKA HABERİ: CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.



Olağanüstü toplantı çağrısının gerekçesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin verdiği karar.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı.



“AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok.” diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM’nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti.

Dairenin Can Atalay kararı, siyasette geniş yankı uyandırmıştı.