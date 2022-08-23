SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le ilişkiler Filistin davasına desteğimizi azaltmayacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye - Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık.

Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan can kayıplarına tepkilerimizi açıkça orta koyduk. Saldırılarda yaralanan iki Filistinli yavrumuzu da tedavileri için geçtiğimiz hafta ambulans uçakla, anne ve babasıyla birlikte Ankara Şehir Hastanemize aldık. Buradan son saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz. İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır, aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. Filistinli kardeşlerimiz arasında birlik ve uzlaşı sağlama gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Bu alanda da her türlü desteği vermeye hazırız.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansa yönelik mali ve ayni gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik temel hizmetleri aksatmadan yürütmesi açısından çok önemlidir. Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sanat ve kültür alanında da Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim.

Tutsakların serbest bırakılması, şehitlerimizin cenazelerinin teslim edilmesi, beklentilerimiz arasındadır. Doğu Kudüs'e yapılan saldırılar, Müslümanlara ve Hristiyanlara ait olan kutsal yerlere yapılan saldırılar, son dönemde de görülen saldırılar arasında yer almaktadır. Okullara da bildiğiniz gibi saldırılar vardır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Güvenlik ve barış, tamamıyla iki devletli çözümün baltalanması yönündeki gayretlerin ve çabaların durdurulmasıyla mümkündür.

İki devletli çözüm seçeneğine bağlı kalacağız ve bütün ülkelerin de aynı şekilde Filistin Devleti'ni tanıması konusunda çabalarımızı yoğunlaştıracağız."