SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt emiri Meşal ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Şeyh Meşal’e yeni görevinde başarılar da diledi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt emiri Meşal ile görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti.

Görüşmede, ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar da diledi.

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