SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüşüyor

Son dakika haberi!

Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

