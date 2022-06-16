Asgari ücrete zam gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-İş Başkanı görüştü

Son dakika haberi! Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Türk-İş Başkanı Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum’ dedi. Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı ile, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde haber verileceğini söyledi. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz."

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

