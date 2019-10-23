Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'ye çekilme için verilen 120 saatlik sürenin sona ermesini değerlendirdi. Rusya dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, YPG'nin ABD ile varılan mutabakat şartlarini tam olarak yerine getirmediğini söyleyerek, "Bölgede arazide neler olup bittiği konusunda Savunma Bakanı‘nın bana verdiği bilgilere bakarsak, ABD ile varılan mutabakat neticesinde verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil" dedi. Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalmayacağını da da belirten Erdoğan, kararlılık mesaji verdi:



"Döner dönmez kesin neticeleri alacağım ve atmamız gereken adımlar neyse onları atacağız. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek sahadaki son durumu değerlendirmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkani Erdoğan, daha önce yaptiği bir açIklamada mutabakat şartlarının yerine getirilmemesi halinde Barış Pınarı Harekatı‘nın kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğini vurgulamıştı.

NTV Genel Yayın yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını NTV canlı yayında aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAVİZ VERECEK OLURSAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLURUZ

120 SAATLİK SÜRE DOLDU



Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.



Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.



Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.



42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ



TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.



775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.



YPG'YE VERİLEN 120 SAAT DOLDU (SINIR HATTINDA SON DURUM)