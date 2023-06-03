SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı (İşte yeni bakanlar)

Son dakika haberi! 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönem, dün milletvekillerinin yemin töreniyle başladı.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'de bugün düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başladı.

Günlerdir yeni kabinede hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından merakla beklenen yeni kabine açıklandı.. Hangi bakanlığa hangi isim getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabineyi açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini açıkladığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçim sonuçlarının türm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Milletmiz iradesiyle istiklaline de sahip çıkmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokraimiz her zamankinden daha kuveetlidir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yıllı aşan devlet geleneği ile hareket ettiğini kanıtlamıştır.

Bugüne kadar nasıl ki bu milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız.

İŞTE YENİ KABİNEDE YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Sağlık Bakanı Fahretin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Katır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş