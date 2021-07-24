SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılışının birinci yıldönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

ntv.com.tr 24.07.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 15:14

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

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