SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli gelir açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa gençlerimize dayattılar.



Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur.

Türk milletini, bugün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına biz çıkardık.

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Bir süredir dünyanın dört bir yanında müslümanların üzerinde oyunlar oynuyorlar. Irak'ı bölünmenin eşiğine getirdiler, Suriye'de hala aynı oyunlar var. Ülkemizde Sünni-Alevi, Türk-Kürt ftinesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor.

Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir.

Tüm vatandaşlarımız gibi alevi kardeşlerimizin de sorunlarının çoğunu biz çözdük, kalanları da çözüyoruz.

Şu anda kişi başına milli gelir 9.500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak.

Diğer ittifaklar ve partiler herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Herhangi bir projeleri ve hedefleri de yok.

Topladığı 6'lı masanın altındaki PKK güdümündeki yedinci ortağın hesapları kendilerini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir.

Sandıktan yine birinci parti çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi artırarak gerçekleştireceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...