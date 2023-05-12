SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yüzde 50+1" açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere iki gün kala 14 televizyon kanalının ortak yayınında soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

"Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Beyin çekilmesine üzüldüm. Kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal’in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli.

Sayın İnce'yi aradım. Muharrem Bey’in bu kararının arkasında şüphesiz ki namuslu insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu anladım. Bir insanın her şeyden önce namusu çok önemli. Bu bir FETÖ taktiğidir ve bunlar geçmişte de yapıldı. Avukatlarına görev verdiğini kendileri ifade ettiler. Biz de devlet olarak, yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak doğru olmaz. Yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki sonucu hayır olsun.

Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek bir güce kavuşacak. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA RUSYA TEPKİSİ



Kampanyanın öncesinde Biden’ın ‘Erdoğan’ın saf dışı edilmesi’ yönünde açıklamaları vardı. Bu açıklamayı acımasızca yaptı. Bu açıklamadan sonra da biz defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı. Şimdi de Bay Bay Kemal Rusya’ya saldırdı. Rusya’dan da Sözcü Peskov, ‘Bunu ispatlaması gerekir’ dedi. ‘Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz’ dedi. Bay Bay Kemal, sen bu siyaseti hala öğrenemedin. ‘Rusya’ya yaptırım uygulayacağım’ diyor. Avrupa’daki birçok ülke de böyle dedi sonra geri vitese taktı. Böyle devlet yönetilmez. Bağları koparmamak lazım. Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Batı’da bize kindar olanlarla da dostum.

14 MAYIS SEÇİM SONUCU MESAJI

‘Seçimi kaybederlerse hükümeti bırakmazlar’ yaklaşımını değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Bu soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz demokratik yolla iktidara geldik. Biz hiçbir zaman milli iradeden taviz vermedik. Milletimiz farklı bir karar verirse demokrasinin gereğini yaparız. Sandık sonucuna saygısı olmayanın millete saygısı da yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez.

GENÇLERİ İKNA EDEBİLDİ Mİ?

Gençler çok heyecanlı. Bunu külliyemizdeki gençlerle yaptığımız toplantıda çok net gördüm. Bu benim ilk görüşmem değildi. Yaklaşık her ay 1 toplantı yapardık. Bu sefer katılımı biraz yüksek tuttuk. Her biri birbirinden farklı. Sorulara cevaplarımızı verdik. Bu cevaplarla birlikte toplantı sonrasında aramızda ciddi bir sinerji olduğuna kani oldum. Birçok üniversiteden gelen genç vardı. Bu akşam ise çok daha farklıydı. 4 bin öğrenci vardı. Daha çok İstanbul gençliğiydi. Hem benim konuşmam hem de ödül töreni vardı. Ödüllerini verdik ve konuşmamızı yaptık. Bu 4 bin gencin heyecanı beni etkiledi. Külliyede ise soru cevap oldu. 30'u aşkın genç bize sorular yönelttiler. Umarım ki verdiğim cevaplarla tatmin etmişimdir. Gençlik siyasete de mütemayil. Bu havayı aldım.

21 yılda gençlerimizin bir çok hayalini gerçekleştirdik. Üniversite harcını biz kaldırdık. Geldiğimizde burs 45 liraydı. Şimdi 850 liradan asgari ücrete kadar verdiğimiz burslar var. Krediyi zaten saymıyorum. Bursun ödenmesi söz konusu değil. 6 milyonu aşkın genç seçmen bu seçimde hakikaten etkili olacak diye düşünüyorum.

"SAPKIN AKIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı korumak bizim görevimiz. LGBT gibi sapkın akımlar aynı zamanda milli güvenliğe de tehdittir. LGBT'yi savunan hiçbir kuruma hiçbir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Aile kurumunu tehdit eden ne varsa biz bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlü millet güçlü ailelerden oluşur. Aileyi korumaya yönelik Anayasa değişikliğine dair de bir teklif verdik. Seçim sonrasında yine aynı çerçevede adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımların oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra bu konuda ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Şu anda Saadet Partisi’nin başındaki zat LGBT’ye yönelik herhangi bir tavır ortaya koyuyor mu? Koymuyor. LGBT CHP'nin, İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın tam içinde.

"PKK İLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ HEP AYRI TUTTUK"

Kürt kardeşlerimizi terör örgütleriyle aynileştirme gayreti küresel bir tezgahtır. PKK sadece bir terör örgütüdür. Buradan Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Burada ister istemez Selo'ya gelmem lazım. Selo niçin içeride? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşime ölümüne sebep olan Selo değil mi? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Benim öldürülen Kürt kardeşlerimizin hukukunu korumak, aramak bizim görevimiz. Şu anda partimde bunca Kürt kardeşimiz var. Bakanlık yapan kardeşlerimiz var. Şanlıurfa'dan Bekir Bey aynı zamanda Adalet Bakanım Kürt'tür. Şu anda Şanlıurfa'da liste başına Bekir Bey'i koydum. Oturuşuyla, kalkışıyla, geçmişiyle, yetişmişliğiyle Bekir Bey bu noktada inşallah Şanlıurfa'ya yakışacak bir aday olmuştur. Hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tutuyoruz.

HÜDA PAR'IN İTTİFAKA DESTEĞİ

Bay Bay Kemal’in HDP ile ortaklığı, HÜDA PAR'ın bizimle birlikte olmasıyla kıyas dahi kabul edilemez. HDP, terör örgütü PKK ile ilişkisini reddetmek şöyle dursun aradaki bağını sürekli teyit ediyor. HÜDA PAR’ın ise kendisine atfedilen terör örgütüne dair herhangi bir emare olmadığı gibi kendilerinin de çok açık reddi var. İnternetten açın HDP mitingine bakın, bir de HÜDA PAR mitingine bakın. Birinde tek bir Türk bayrağı dahi göremeyeceksiniz. Diğerinde ise sadece Türk bayrağı ve parti bayrağı göreceksiniz. Mesel bu kadar basittir.

SEÇİLİRSE EKONOMİ NASIL OLACAK?

Yıllardır maruz kaldığımız ekonomik saldırılara, finans sistemine yönelik operasyonlara başarıyla direndik. Bankalarımız ayakta. Özellikle kamu bankalarımızın durumu çok iyi. Şimdi Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz enerji sistemimize dahil oldu. Gabar'daki petrolü de artan bir şekilde sisteme dahil ediyoruz. Uzmanlar da Gabar'daki petrolün çok kaliteli olduğunu söylüyor. Nükleer güç santralimizin birinci üniteyi açtık. Güneş enerjisi santrallerinde tüm enerji kaynaklarımızı harekete geçirdik. İstihamda, ihracatta kırdığımız rekorlar ortada. İnşa ettiğimiz dev eserlerimiz ülke ekonomimize katkılar sağlıyor. Neymiş Londra'daki tefecilerden borç para alacakmış. Biz bunların hiçbirine bakmıyoruz. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Tüm gücümüzü bunların çözümüne hasrediyoruz. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken hangi adım varsa bunları atacağız.

SİYASETTE SOĞAN FİYATI TARTIŞMASI

Bu millete bir operasyon çektiler. Bunların başında CHP var. Patates, soğan, domates bunlarla ilgili birçok oynadıkları oyunlar var. Arkadaşlarımı piyasaya gönderdim. Soğan, patates 7,5 liraya düştü. Buraya kadar inmiş vaziyette. Arz talep dengesinde o spekülatif oyunlar giderildikçe durum daha da netleşecek. Dev projeler yapmak da, fahiş fiyat artışlarını önlemek de ekonomik programımızın içinde. Bunları birbirinden ayrı görmüyoruz, göremeyiz. Muhalefete tekrar sesleniyorum; üretim, üretim, üretim. Hangi alanda olursa olsun. Bunlar birbirinin destekleyicisidir. Hepsinin ayrı getirisi vardır. Bu getiriden ayrı çalışmak birbirini imha eder. Ama bunların kafası buna çalışmaz.

MUHALEFETİN "TÜRK YOLU" PROJESİ



İpek Yolu hattı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Ne zaman nerede hangi adımlar atıldı haberi yok. Çin'de yapılan uluslararası toplantıya ben de katıldım. Boraltan köprüsünde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusyasına teslim ederek katline seyirci kalan CHP'dir. Bay Bay Kemal şimdi yeni bir utanç yaşatacak ki Azerbaycan'ı görmezden geliyor. Masadaki hanımefendi sessiz kalıyor. Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla zaten inşa ettik, zavallı, senin bundan haberi yok. Biz Çin'e yük trenleri gönderiyoruz. Haberleri yok. Orta koridora yeni soluk borusu açılacak. Nahçivan'ı Azerbaycan'ı bağlayacak koridora büyük önem veriyoruz. Kardeşim Aliyev çok güzel ifade etti. Azerbaycan'ı dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.

YÜZDE 50+1 ŞARTI DEĞİŞİR Mİ?

Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması sözkonusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 +1 oran itibariyle 50 +1 değil. Yüzde 50 +1 oy demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği gerekiyor. Olmaması için neden yok."