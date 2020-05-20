SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlayacak hakim ve savcıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Hakim ve savcı elbette anayasa, kanunlara göre görevini icra eder. Ancak esas olan onun vicdanıdır. Vicdanı olmayan hakim ve savcıların elindeki kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir.

İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda huzur sağlanmaz. Türkiye malesef geçmiş dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Tıp merhum Mehmet Selim Kiraz gibi adaleti hayatınız pahasına korumalısınız.

İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız''